波圖周二憑作客入球優惠淘汰祖雲達斯，繼2004年擯走曼聯後再於同一日的3月9日闖過歐聯16強，波圖在球會官方Twitter發推文稱3月9日是「波圖日」，更巧合的是，波圖這兩次淘汰的對手，陣中都有葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）。

今次是波圖自2003/04球季以來，在歐聯淘汰賽第一次在贏出首回合之下成功過關，該季，由摩連奴任教練的波圖在歐聯16強，首回合於主場先贏由費格遜任領隊的曼聯2:1，3月9日進行的次回合作客奧脫福雖與曼聯賽和1:1，兩回合計波圖贏3:2晉級。17年前這場16強次回合比賽，C朗在74分鐘後備入替費查，但只比賽了分鐘便傷出，要由現時任曼聯領隊的蘇斯克查入替。淘汰C朗效力的曼聯後，波圖隨後一直過關斬將，最終戰勝摩納哥而勇奪歐聯冠軍。

至於17年後的3月9日進行的2020/21球季歐聯16強次回合賽事，首回合先贏2:1的波圖今場在上半場領先1:0，但費達歷高基艾沙下半場梅開二度而在法定時間贏2:1，其中第二個入球是由C朗助攻。不過兩回合計兩隊踢成3:3，比賽需要加時，祖記雖在沙治奧奧利華拉射入罰球後迅即由拉比奧特頂入一球，兩回合計與波圖賽和4:4，可惜客軍憑作客入球優惠贏出，再次淘汰C朗效力的球隊而打入8強。

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