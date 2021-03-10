周二英冠比賽，史雲斯藉前鋒安祖阿休射入12碼，作客1:1賽和布力般流浪。賽後史雲斯排英冠第三位，跟第2的屈福特同分並少踢1場，保持取得自動升班資格來季重返英超的機會。不過史雲斯已經連續四場英冠獲得12碼，並多次借此取得關鍵分數，就令人開始質疑球證偏幫「天鵝」，並指因該隊領隊史堤夫谷巴（Steve Cooper）是前英超球證奇里夫谷巴（Keith Cooper）兒子，所以獲得特別「關照」。

史雲斯近4場英冠取得2勝1和1負成績，除了連續4場獲得12碼外，在作客擊敗史篤城和主場擊敗米杜士堡的比賽時，更都是在補時階段獲得12碼，因此由和變贏。例如上周六對同樣力爭升班的米杜士堡時，天鵝要到97分鐘才由安祖阿休主射12碼中鵠，結果全取三分，而阿休也靠主射12碼，近4場聯賽射入4球。

布力般流浪領隊莫比利，賽後就指今場被罰12碼是過嚴。他說：「當然批評球證是很容易，但我覺得如果那球是12碼，我們上半場初段也應獲得12碼。」另一受害者、米杜士堡領隊禾洛克就沒有那麼客氣，他說：「就像他們對史篤城時一樣，根本不是12碼。只要繼續獲得球證眷顧，他們應該可以升班。我會問史堤夫谷巴拿他父親的電話號碼，後者還有些影響力。」

史堤夫谷巴對屢次獲得12碼的敏感話題，就不願多談：「在對史篤城前，我想球隊只曾獲得兩球12碼，現在則有五球。我還未看重播，但我對球員闖入禁區是高興。」對於禾洛克說要拿他父親的電話號碼，谷巴則說 ：「史雲斯是一間一流的球會，我們不評論這種針對個人的流言蜚語。」

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