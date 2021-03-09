曼城剛於周日英超曼市打吡爆冷不敵曼聯，所創下的英格蘭頂級聯賽球隊連勝紀錄亦隨之終結在21場。曼城馬上便在周三英超補賽再登場，於主場迎戰修咸頓；放下刷新紀錄包袱對藍月來說焉知非福，今場有力大勝反彈，藍月讓球半/兩球捧上盤。（球賽編號：星期三16；now621台明日2:00am直播）

曼城在周日打吡於主場以0:2不敵曼聯，自去年11月後終嘗敗績，在榜首領先優勢縮減至11分。曼城吃敗仗後，尚餘10場聯賽坐擁雙位數領先優勢，奪標機會仍高唱入雲，不過球隊的野心豈止在重奪英超，目標是贏盡歐聯等全部四冠，因此主帥哥迪奧拿定務求盡快將英超冠軍到手，以在季尾集中應付其他盃賽。

三天後馬上再戰，預計哥帥會在正選作調動，曼城目前僅餘尼敦阿基一名傷兵，今場輪換後人腳依然強勁，菲爾科頓及上仗沒上陣的貝拿度施華、費蘭甸奴與阿古路，皆可望擔正。

修頓季初曾神奇登上榜首，隨後戰績卻日走下坡。球隊上輪終止血，結束九場聯賽不勝，不過擊敗的對手是錫菲聯，難以說明已經全面回勇，加上修頓目前仍有不少傷兵，禾確特、奧里奧爾羅美奧與上仗受傷退下火線、將休戰約四周的首席射手丹尼艾格斯皆倦勤，今場難敵藍月，勢必大敗而回。

文：何西