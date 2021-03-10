祖雲達斯周二在歐聯16強次回合，在主場與波圖力戰至加時，並以3:2擊敗對手，但2回合計仍賽和4:4，波圖憑作客入球優惠晉級，祖記連續第2季在歐聯16強出局。主將基斯坦奴朗拿度（C朗）表現令人失望，不但未能在關鍵戰入球，更在加時下半場被指排人牆不力，「驚波」跳起時背向皮球，結果讓皮球穿越他雙腳直飛入網，遭炮轟是出局罪人。

文：吹雪

首回合作客波圖先輸1:2的祖雲達斯，今仗於19分鐘先失球。波圖靠達利美博得12碼後，由沙治奧奧利華拉操刀射入而領先1:0，總比數領前至3:1，形勢大好。

祖雲達斯下半場初段由費達歷高基艾沙在禁區內接應C朗「校炮」狂抽破網追成1:1。54分鐘，波圖的達利美2黃1紅被逐而只餘10人應戰。到63分鐘，基艾沙個人梅開二度，領祖記反超2:1，基艾沙則成自1999年對曼聯的恩沙基後，首位在歐聯淘汰賽單場射入兩球或以上的祖記意籍球員。結果祖記次回合法定時間贏2:1，2回合計踢成3:3平手需加時。

兩隊在加時上半場均無建樹，戰至115分鐘，波圖由沙治奧奧利華拉主射罰球破網，總比數領先4:3，拉比奧特兩分鐘後追平，總比數追成4:4完場，波圖憑較多作客入球優勢，淘汰祖記晉級八強，而祖記則是隊史上首次在歐聯連續2季16強出局。

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卡比路轟C朗不可原諒

外界認為今仗勝負關鍵，是祖記加時下半場所失的罰球。有份組成人牆的C朗，在沙治奧奧利華拉施射時轉身，似乎害怕而背向皮球，讓皮球從雙腳下入網，成為眾矢之的。意大利名帥卡比路炮轟C朗︰「這是不可原諒的失誤。在我的日子，你選擇球員去排人牆，他們不可以是懼怕足球的人。但現在的球員怕皮球，跳起避開、背轉身，那是不可原諒。」這位名帥同時批評祖記的資深球員，沒有負起責任。他說：「你只會看到年輕球員在困難時挺身而出並且露面。這支球隊，一些資歷深的球員獲勝時會出來接受讚揚，落敗時卻找不到他們的蹤影。」

意國傳媒也將矛頭指向C朗，直指「C朗背叛了祖雲達斯」。不過祖記教練派路則為C朗等人辯護：「我們選擇這些球員去排人牆，他們從未試過迴避，可能他們覺得這球罰球太遠，不會構成威脅，這是一個不常發生的犯錯。」

基艾沙起孖：冇意義

基艾沙賽後訪問則難掩失望之情︰「非常失望和難過，我們已設法重新投入比賽並且值得晉級，我們幾乎做到。即使我有兩個入球，但現在一切都沒有意義。」至於中堅馬菲斯迪歷特亦指，被僅10人應戰的對手淘汰很難接受：「這場比賽改變了球季，因我們想繼續征戰歐聯，但現在我們在3月已出局，這對我們是十分困難。」