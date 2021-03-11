自從2019年夏天離開意甲班霸祖雲達斯後，雖然一直有傳艾基利有機會登陸英超，不過直至現時仍然未有再執起教鞭。近日據西班牙傳媒報道指，艾基利好友就大爆，原來這位53歲意大利主帥並非缺少邀約，只是因為私人原因拒絕了多支勁旅的執教邀請。

曾經在帶領祖記時贏過11個錦標的艾基利，一直遲遲未有再執教球隊，據艾基利好友Giovanni Galeone稱，艾基利拒絕過西甲班霸皇家馬德里的邀請，同時亦曾經有機會成為車路士及阿仙奴的領隊：「原因很簡單，因為一些嚴重的家庭問題，令到艾基利要向大球會說不。他曾經拒絕過車路士、阿仙奴、皇馬以及巴黎聖日耳門（PSG）。」

艾基利好友續指：「他之所以拒絕皇馬，是因為他拒絕了前面提及到的幾支球隊。我問他為何可以一直拒絕這麼多的豪門邀請，他的回答實在令我驚訝。艾基利回覆我：『我不是小丑，我不能夠拒絕了某一間球會之後，然後在10天後又再接受另一間球會的邀請。』不過現時他已經準備好回歸。」

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