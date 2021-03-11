近期在英超表現不似預期的利物浦，在聯賽爭取衞冕希望渺茫，但該隊周三以2:0擊敗RB萊比錫，兩回合計以4:0淘汰該德國球隊而打入歐聯8強，保持三年內第二度捧起歐聯冠軍盃的機會。

利物浦領隊高普周三賽後坦言，球隊今場表現的很好並且是必須的，對於會否以奪取歐聯冠軍為目標，高普回應道︰「這是你參加歐聯的唯一理由，但我們並不蠢。我們會等待抽簽，且看我們的對手是誰，但不論我們的對手是誰都將會很難踢。」

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