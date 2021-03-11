港超聯再有賽期調動。足總今晚公佈，原定本月24日晚上8時在旺角大球場上演的港超聯天水圍飛馬對傑志，經與康文署協調後，賽事移師元朗大球場舉行，開賽時間亦提前一小時，即晚上7時進行。

足總新聞稿指，早前收到天水圍飛馬申請，將港超聯賽第12周天水圍飛馬對傑志更改比賽場地，而新聞稿指於疫情影響下，本會獲得政府批准復賽至公佈賽程相隔時間比一般情況緊迫，以致部份場地未能作出相應配合。經協調後，足總已獲得康文署就租用場地申請，並經對球隊同意，場地和相關部門配合，可以將原定本月24日（星期三）晚上8時正假旺角大球場的飛馬對傑志，改於同日晚上7時假元朗大球場上演。

飛馬今季易名，並以天水圍飛馬參加港超聯，並選擇續元朗大球場為主場，而主教練郭嘉諾上場在聯賽以0:2不敵傑志後，對足總將飛馬次循環聯賽對傑志安排在旺角場上演表不滿，並認為這個安排有欠公允，亦不知道是甚麼原因。飛馬主帥發火後，向足總提出調場，而足總與康文署協調後，賽事回歸元朗大球場，事件總算得到解決。

此外，標準流浪早前向足總提出對理文的第10周聯賽，由本月17日，延至下月27日晚上在旺角場舉行。

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