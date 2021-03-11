周三歐聯16強次回合，巴黎聖日耳門（PSG）在主場與巴塞隆拿踢成1:1平手。今場為PSG出任正選的前鋒基利安麥巴比，亦射入個人在歐聯生涯的第25個入球。只不過賽後22歲的麥巴比，竟然未有與今場同樣為巴塞建功的球星美斯交換球衣，反而主動與另一位巴塞新星，年僅18歲的小將柏迪交換了球衣。

自從朗奴高文上任後，巴塞有多名小將逐漸獲得上陣機會，安素法迪、柏迪、奧斯卡文古沙、法蘭斯高查卡奧以及朗奴阿拿奧祖也是今季獲高文器重的小將。所以今場歐聯關鍵一戰，柏迪以及麥巴比二人也各自為球隊正選登場，不過柏迪在78分鐘就被比真歷替換下場。比賽結束後，當柏迪重新走到場上與PSG球員握手時，麥巴比就已經提前脫下自己的球衣走到柏迪身旁，將自己球衣交到柏迪手上，示意想與對方交換球衣。柏迪看見麥巴比後，亦立即脫下自己的外套與球衣，途中麥巴比更友善地主動幫助柏迪拿着外套。

賽後18歲的柏迪就談及了與麥巴比交換球衣一事：「其實我們在比賽時已經有談過這一點（交換球衣）。麥巴比是一位很有才華的球員，不過假如他想達到美斯的級數，就仍然有很多地方需要改善。」

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