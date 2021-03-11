世界職業桌球總會與世界桌球巡迴賽周四聯合公佈2021/22球季賽事秩序，因疫情而暫時比賽多時的香港球員傅家俊世界排名雖然跌出前64位，但賽會為他發出「邀請卡」（Invitational Tour Card），令他能繼續參賽，但疫情未止，傅家俊未必會繼續出戰。

自去年二月後，傅家俊因疫情而沒有去到英國出戰排名賽，其世界排名已跌至第72位，跌出64位外而未能直接獲得世巡賽資格。然而，賽會認為傅家俊過往有出色表現，故向他發出邀請卡，讓他可以繼續出戰新一季賽事。世界桌總主席積遜費格遜（Jason Ferguson）早前受訪時被問到傅家俊會否得到邀請卡時表示：「這很容易回答，傅家俊過去一年不能離港，無法比賽。新一季將會有一至兩張邀請卡，我幾可肯定傅家俊會得到其中一張。」最終傅家俊果然獲得邀請卡參賽。不過，疫情下傅家俊未必會赴英作賽。

早前女將吳安儀已獲發未來兩季（2021/22、2022/2023）的世界桌總賽的職業巡迴賽「全年外卡」，可與一眾世界級男將交手。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！