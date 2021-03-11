隨着本年度NBA明星賽圓滿結束，第二階段常規賽會於香港時間周四上午展開，《美聯社》特別進行了一系列小統計，展望餘下賽季發展。數據發現，原來近年在明星賽前戰績最佳的球隊，大部份最終都未能奪冠，爵士能夠成為少數可以封王的半程領頭羊，將會是一大焦點。

1. 半程領頭羊奪冠機會低

爵士在明星賽休戰前，錄得27勝9負的NBA最佳成績，但原來近11季只有三支球隊，能在這種情況下贏得總冠軍，而這三隊分別就是12年的熱火，以及15年和17年的勇士。另一方面，爵士至今的75%得勝率，亦是自04年帝王錄得37勝13負（74%）以來，半程「領頭羊」得勝率最低的一次。

2.主場之利不再

雖然NBA今季回復主客制，但開季至今主場球隊只得285勝248負，得勝率只得53.5%，大有機會進一步打破上季創下的55.1%歷史新低。由於今季賽事基本上要閉門上演，沒有主場球迷吶喊助威，主隊優勢自然大減。另一方面，NBA為減低疫症傳播風險，在賽程上作出了特別安排，客軍往往能在同一城市逗留數天，跟同一對手進行兩場比數，這一方面可減球員低舟車勞頓之苦，同時亦因為其間大軍只能留在酒店，令他們得以更專心應戰。

3. 三分球熱潮不減

儘管今季常規賽由82場減至72場，但以目前的進度推算，各隊今季合共將會轟入27,731個三分球，只較18/19年球季創下的27,955個紀錄，少224個。各隊在上半季平均每場入12.8個三分球，預料將可連續九年打破紀錄，而他們場均34.9次在三分區起手，亦大有機會連續10年創新高。相比之下，10年的場均三分球起手次數，其實只有現今的一半左右。

4. 東岸有望再產生得分王

巫師後衞比爾（Bradley Beal）目前以場均32.7分，在得分榜領導群雄，76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）則以30.2分排第二，兩人均有機會成為今季NBA得分王。事實上，對上一次有東岸球員榮膺NBA得分王，已經是在12/13年球季的事，當時仍然效力紐約人的安東尼（Carmelo Anthony），以場均28.7分傲視群雄。

5. 馬刺連續22季明星賽後得勝率逾五成

目前只有四支球隊，在對上連續五年的明星賽之後，都能錄得五成以上的得勝率，當中包括速龍（5季）、拓荒者（7季）、火箭（8季）及馬刺（22季）。馬刺在這22年間，在下半季常規賽共錄得449勝192負，得勝率高達七成，相當驚人。

6. 下半季賽程更密

撇除向來是NBA假期的平安夜，上半季72個比賽日共上演了533場賽事，平均每日7.4場，而下半季將會更加繁忙，因為各場要在68日內完事547場比賽，即是平均每日要打大約8場。

7. CP3一手帶起太陽

近五季在明星賽前戰績均非常慘淡的太陽，今季得到基斯保羅（Chris Paul）加盟後脫胎換骨，並錄得聯盟第二佳的24勝11負。他們對上一次在明星賽前錄得逾五成得勝率，已經要數到14/15年球季（29勝25負）。CP3的職業生涯助攻次數，已達到9,953次，只差47次便可達到10,000大關。NBA歷來助攻榜上就只有史托頓（John Stockton）、傑特（Jason Kidd）、尼殊（Steve Nash）、馬克積遜（Mark Jackson）及「魔術手」莊遜（Magic Johnson）排在他的前面。

8. 占美畢拿靠罰球搶分

熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）今季平均每場有20.5分，當中竟有35%來自罰球。NBA對上一次有球員場均超過20分，而當中罰球得分佔最少35%，已經是08/09年球季，當時效力帝王的奇雲馬田（Kevin Martin）場均有24.6分，當中36.4%得分來自罰球線上。其實占拿上季也有37.9%得分來自罰球，但其場均得分就只有19.9分。

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