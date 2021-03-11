利物浦周三於歐聯16強淘汰RB萊比錫晉級，今季因後防傷兵滿營常要客串中堅的法賓奴泰華利斯，在這場次回合比賽得以重返中場位置，是自10月來的首次，賽後更當選歐洲足協官方的全場最佳球員（MOM）。

因紅軍的中堅位長期缺人，法賓奴差不多大半季都要移後扼守防線中路，但領隊高普今場就作出一些調整，讓這位巴西國腳自10月來重返中場，反而雙中堅就用上冬季加盟的奧辛卡巴克及小將尼達利菲臘斯。

回到熟悉位置的法賓奴，今場提升了紅軍攻守串連的流暢度，也築好第一道屏障，使兩位中場隊友堤亞高艾簡達拿及韋拿杜姆可以減少後顧之憂，更多地跑上前場參與進攻。根據統計，法賓奴今場雖只有70%的傳球成功率不算高，但在比賽中作出5次鏟球有3次成功，並有4次攔截屬紅軍球員中最多，加上兩次成功解圍，令他賽後獲得今場的MOM。

高普賽後便這樣解釋他的調動：「我想了數分鐘關於他上場（對富咸）後備入替後所踢的位置，我們也一直想讓他可以回到中場，那不是不可行的，而現在我們也證明了是可行的，而我們必須防守得像一個單位，就是要由防中開始去保護卡巴克和菲臘斯這兩個孩子，因此要在每個層面都不能有縫隙。」

名宿奧雲在電視台評述時，也評價了法賓奴的表現：「很舒服看到他重回那個位置，他在中場中路就會讓你覺得很安全，那是適合他的位置，重要是他還能保護到兩閘的漏洞，那是球隊防守較弱的一部份。」

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