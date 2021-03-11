周四國際奧委會（IOC）會長巴赫宣佈，中國奧委會已經提議為今年東京奧運以及2022年北京冬季奧運會的所有參與者，即連同所有工作人員在內，為他們提供中國製疫苗，而且IOC將會負責支付這些中國製疫苗的費用。

由於疫情關係，東京奧運由原定去年夏天推遲至到今年7月23日舉行，而且北京冬季奧運會將會在東奧之後的六個月就展開。IOC會長巴赫在一次會議上表示，這次提供疫苗的建議是由中國奧委會提出：「國際奧委會已經收到由2022年北京冬奧的主辦方，即中國奧委會的一番好意，他們會為參加2020年東奧以及2022年北京冬奧的參與者提供更多疫苗。現時中國奧委會已經準備好與國際奧委會合作，去提供這些額外的疫苗。」只不過巴赫就未有提及到會購買多少疫苗，不過現時東京奧運最少有1萬名運動員參加，而且有合共成千上萬的教練、傳媒、義工以及官員會參與到這次東奧。

巴赫又提到中國奧委會透過兩個方式去提供疫苗：「這可以透過國際夥伴，或是在與中國有夥伴關係的國家進行注射疫苗。國際奧委會不僅為東京奧運的參加者，而且亦會為北京冬奧的運動員支付這些額外疫苗。」另外巴赫又補充，現時有不少的奧運參賽隊伍已經接種疫苗：「已經有一大批人在他們當地的政府當中得到了承諾，或是進行了積極性的討論。」

除此之外，巴赫又淡化了在日本舉行東奧的風險，他提到自從去年9月份以來，已經有數百項大型國際體育賽事，在採取嚴格的衞生措施下開展：「這些賽事中沒有任何一人是病毒傳播者，或者是使到社區處於危險當中。國際奧委會現時會盡一切努力，令到日本的參與者有足夠的疫苗接種。」

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