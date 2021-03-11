馬德里體育會周三在先失一球下，憑馬高斯洛蘭迪在完半場前士哥以及蘇亞雷斯下半場射入12碼，於主場以2:1反勝畢爾包，榜首優勢拉開6分。

馬體會周日在主場迎戰皇家馬德里，在領先一球下戰至完場前2分鐘失守而被逼和1:1，未勝在馬德里打吡力保勝果。今戰面對畢爾包，馬體會在21分鐘被蒙尼恩率先破網而落後。雖然上半場陷於苦戰，但馬體會戰至上半場補時由馬高斯洛蘭迪接應湯馬士林馬底線傳中頂入，完半場追成1:1平手。

換邊後，馬體會今季入球最多的蘇亞雷斯博得12碼，他親自操刀射入，助球隊於50分鐘反先成2:1，而他今季在西甲累積已射入18球，在西甲射手榜僅落後領先的美斯1球。兩隊之後都未再取得入球，馬體會成功以2:1反勝畢爾包，主帥施蒙尼賽後表示︰「經過周日之後這場勝利非常重要，我們需要在主場重回勝軌。」

馬體會全取3分後，26戰得62分續居西甲榜首，領先第二位的巴塞隆拿6分，皇馬以54分排第三。

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