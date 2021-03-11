中國製的科興疫苗的安全性和成效至今仍然受到外界質疑，如今國際奧委會（IOC）接受國產疫苗提供予參賽的運動員和工作人員使用令人擔憂。不過，IOC現時仍未更改早前發佈的安全守則，仍然容許運動員自行決定是否接種疫苗。

根據IOC的安全守則，賽會僅要求所有運動員在出發前入境日本前和奧運期間進行病毒檢測和安裝可追蹤位置的手機應用程式，並「建議」運動員出發前往日本前，在自己所屬的國家預先接種疫苗。事實上，IOC亦曾經表示，為了讓有需要的人士優先使用疫苗，當局並不建議各國讓運動員優先接種，然而IOC將會向部份發展中國家的運動員和隨行人員提供疫苗。

其實運動員對應否接種疫苗的態度並不一致，日本共同社早前訪問了多位日本運動員，部份人擔心疫苗會令身體產生不良副作用。更有人表示，假如無法證明疫苗是完全安全的話就不希望接種。

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