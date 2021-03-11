日前被波圖在歐聯16強淘汰的祖雲達斯，一夜間股價大跌，根據《都靈體育報》的消息，祖記在出局後的股價暴跌了8%，創了兩個月來的新低，股票市值蒸發了9,000萬歐元（約8.3億港元）左右。

祖雲達斯無緣8強，令他們損失了1,050萬歐元（約9,700萬港元）的晉級獎金，若計算之後能晉級4強、決賽甚至捧盃的獎金，他們累積少了4,150萬歐元（約3.8億港元）的最大賬面收益，加上電視轉播等的收成也涉及起碼千萬歐元，這難免會影響球會股價在市場上的波動。因此，祖記在出局後的一天時間暴跌幅度達8%，目前的股票價格為0.79歐元，是1月份以來的最低價，而且據指這次暴跌令他們蒸發了9,000萬歐元左右，現時總市值只有約11億歐元。

值得一提是，基斯坦奴朗拿度（C朗）在2018年加盟祖記時，球會的股價在短短3個月曾由0.74歐元漲價至1.47歐元，升幅達100%，而現在他們的股價跌到接近C朗加盟時的水平，反映外界對於球會在簽入C朗後約3年，仍未能實現歐聯封王夢想，對他們的未來也不再抱有太大期望。

武漢肺炎疫情下，所有球會都不能倖免地面臨財困，但C朗的稅後年薪仍高達3,100萬歐元，而他與祖雲達斯的合約將在2022年夏天到期，也就是說如果祖記想「止瀉」，最後就在今年夏天「斬纜」，有意大利媒體的著名記者，就稱球會已考慮出售這位36歲葡萄牙前鋒，或者他與巴塞隆拿的美斯一樣，兩大球王都可能在今夏離開所屬的球會。

至於祖雲達斯除了考慮出售C朗外，保羅戴巴拿、艾朗藍斯、馬菲斯迪歷特及拉比奧特等全部屬高薪一族，尤其前兩者在派路旗下不太受到重用，又有其他球隊願意接收，可能與C朗一樣會在今夏被掛牌，當中藍斯兩年前是自由身過檔球會，合約至23年才到期，離約滿前兩年走人，祖記分分鐘可賺回一筆。

歐聯晉級獎金分配概況

晉級16強：950萬歐元

晉級8強：1,050萬歐元

晉級4強：1,200萬歐元

晉級決賽：1,500萬歐元

奪冠：400萬歐元

資料來源：football-coefficient.eu

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！