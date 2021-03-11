亞洲足協今日宣佈今屆亞冠盃東西亞區分組賽舉辦地點，而原先有很大機會傑志主辧J組賽事，最後落在泰國足總之上，而泰國足總除主辦J組外，還會主辦H及I組賽事。亞洲足協考慮到疫情各地出入境仍有相當多限制，決定將東亞區分組賽延期至六月至七月進行。

港超聯球會傑志今年再次出戰亞冠盃分組賽，與泰港、廣州隊及附加賽晉級球隊同組，而武漢肺炎疫情下，亞洲足協決定將各組賽事改為賽會制，而傑志獲政府及足總支持，足總早前向亞洲足申請主辦J組賽事，原先有望將J組賽事帶到香港，可是中超球會江蘇蘇寧散班令分組球隊出現變數，而球迷現場觀看亞冠盃J組分組的希望已告落空。

亞洲足協今日宣佈，今屆亞冠盃的西亞賽區按計劃安排在4月中展開，沙地主辧A、C及D組，而B組落戶阿聯酋；首次出戰亞冠盃的印度戈亞取得E組的主辦資格。東亞賽區方面，亞洲足協決定將原定4月21日至5月7日的分組賽延至六及七月，確實日期有待公佈，以爭取時間解決各地的旅遊很制及離措施；泰國與沙地一樣，成為主辦今屆亞冠盃分組賽的大戶，除J組，還有F及G組，至於H及I組仍有待與相總會經溝通後再研究。

消息指，亞洲足協轉軚源於中超冠軍江蘇蘇寧極可能散班並退出今屆亞冠盃，按賽例不會再由另一支中國球隊頂上，而令到原先要踢經附加賽入分組賽泰超球會拉查布里及韓韓浦項製鐵直入分組賽，因泰國有3隊出戰亞冠盃分組賽，而同一國舉行三組賽事，可以同一隔離系統處理，可省卻行政及人力資源，這亦成為香港失J組賽事的主要原因。

傑志主教練朱志光表示，對傑志未能主辦J組賽事，難免感失望，亦不知何時再有此機會。亞洲足協早前已公佈，今年亞協盃J組落實在香港舉行。

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