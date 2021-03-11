巴塞隆拿周三只能以1:1逼和巴黎聖日耳門（PSG），兩回合計輸2:5而無緣晉級歐聯8強，賽後，巴塞教練朗奴高文承認，如果美斯在上半場補時射入12碼，結果可能會有所不同。對於今季結束後約滿的美斯的去留問題，朗奴高文則表示只有美斯自己可以決定自己的未來，沒有其他人可為他作決定。

美斯周三在歐聯16強次回合射入世界波為巴塞追平1:1後，於上半場補時主射12碼被基羅拿華斯擋出後中楣，錯失超前機會，最終雙方在次回合賽和1:1，首回合先輸1:4的巴塞未能成功逆轉。朗奴高文賽後不諱言12碼是關鍵︰「這是重要的時刻，如果半場是2:1，對他們（PSG）來說將會很不同。我們錯失了很多機會，但我們必須強調球隊的態度，那是很重要的事情。」他指球隊雖然被淘汰但展示了不同面貌。

美斯去季季尾曾經要求離隊，其未來亦繼續受到關注，朗奴高文指「美斯已看到在我們作出改變後球隊正改善，我們有具質素的年輕球員，球隊前景很好，所以對這支球的能力應不會有疑問。」不過高文強調︰「但只有他能決定自己的未來，沒有可以幫他決定。他可以見到這球隊有很好的前景，所以這不會成為他離開的理由。」

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