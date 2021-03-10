過去幾年經歷了兩度易主及多次換帥後，今季的AC米蘭似乎看到了復興希望，然而球隊歇冬過後成績有所下滑，加上今季極受倚重的前鋒伊巴謙莫域已經年屆39歲兼受傷情況漸多，今仗亦肯定缺陣，對進攻模式套路不多的米蘭打擊甚大。周四歐霸盃16強首回合賽事，這支意大利紅魔鬼造訪英超曼聯，鋒線人手不足下，米蘭教練皮奧利確實難搞。

過去七年對米蘭來說可謂風雨飄搖，經歷了貝盧斯科尼執政30年的時代終結，及後再有李勇鴻入主短短一年就「速逃」的鬧劇，球隊成績多年來也因管理層經營不善而浮沉不斷。自艾基利在2014年初離任後，米蘭至今已經換了八位教練，這段時間裏除名宿加度素能夠教足兩季外，現任教練皮奧利已經算是任期第二長的教頭。

伊巴受傷未能倒戈

雖然名氣不大的皮奧利當初上任時不被看好，不過這位意大利教練今季帶領米蘭在上半季聯賽取得長達15場不敗的優異成績，回巢的「老神鋒」伊巴謙 莫域更成為了米蘭入球重心，今季在各項賽事上陣21次已經攻入16球。雖然伊巴去年初回歸米蘭時，外界不少聲音都認為他只是回到意甲「養老」，但事實上他卻為紅黑兵團提供穩定入球力量。自伊巴在2012年首次離開米蘭後，球隊多季以來都未能找到多產前鋒，最近4季的首席射手單季入球數字更是低於15球，因此技術與經驗俱備的伊巴對米蘭來說是非常重要。

訪曼聯靠小將孭飛

不過，皮奧利今季使用的4-2-3-1戰術過於倚賴伊巴這位鋒線核心，當他在去年底起間歇因傷缺陣下，米蘭的進攻套路幾乎是無以為繼。雖然米蘭上季首席射手列比錫今季依然在陣，可惜今季也同樣受傷患困擾，而且在歐霸盃上陣五次仍未有進賬。米蘭在1月亦簽入另一位克羅地亞前鋒文迪蘇傑，不過這位34歲老將表現已大不如前，至今仍未為米蘭取得入球，上月中起更因肌肉受傷缺陣至今。在伊巴、文迪蘇傑及列比錫等多位前鋒今仗缺陣之下，另一主力土耳其中場查漢奴古亦受傷，米蘭面對近11場不敗的曼聯，預計只能依靠葡萄牙小將拉菲爾利亞奧及西班牙翼鋒森姆卡斯迪利祖在前線攻堅，其中前者今季有六球進賬，突破能力亦強，算是比較可倚賴的球員。另外，米蘭兩閘卡拿比亞及迪奧靴南迪斯亦是今季歐洲球壇其中一對攻擊力最強的側擊後衞，今季已合共攻入七球，假如靴南迪斯能夠趕及復出的話肯定是一個秘密武器。

文：薰爵

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