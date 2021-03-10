美斯周三在歐聯16強次回合射入世界波後射失12碼，巴塞隆拿作客只能以1:1逼和巴黎聖日耳門（PSG），兩回合計PSG贏5:2晉級，巴塞則是自2006/07球季被利物浦淘汰以來，首次無緣歐聯8強，

巴塞曾於2016/17球季的歐聯16強次回合大逆轉，贏6:1奇蹟反勝PSG而晉身8強，今季歐聯16強首回合以1:4不敵PSG的巴塞，期望可再次逆轉過關，周三的次回合開賽後巴塞亦形勢佔優，但先開紀錄的是PSG。

巴塞於23分鐘有達斯射門被基羅拿華斯擋到後中楣，不久後的攻勢中，奧士文尼迪比利禁區內左路傳中，但美斯觸不到皮球下門前失機。30鐘，基文迪朗格勒在禁區內侵犯莫路伊卡迪，球證翻看VAR後判罰12碼，由基利安麥巴比操刀射入，PSG領先1:0，22歲零80日的麥巴比則成為了歐聯史上射入25球的最年輕球員。

37分鐘，美斯在禁區外射入世界波為巴塞追平1:1。上半場補時，基沙文在禁區內被古沙華侵犯，巴塞獲得12碼，美斯主射被拿華斯擋出，巴塞錯過在次回合超前的機會。今次是阿根廷球星美斯第四次在歐聯射失12碼，亦是自2015年2月對曼城之役被赫特救出以來第一次在歐聯宴客。

兩隊上半場合共有21次射門，是自2019年11月皇家馬德里對PSG以來，歐聯上半場最多的射門次數，下半場相對平淡只有7次射門，而美斯61分鐘近射被馬昆奴斯哥利亞擋出，布斯基斯69分鐘接應迪比利開出角球頭槌攻門又被拿華斯擋出，始終未能增添入球，全場21射10中龍的巴塞次回合最終只以1:1逼和PSG，兩回合計輸2:5而遭淘汰，曾於2016/17至2018/19球季連續三季在歐聯16強出局的PSG，繼去年打入決賽後連續第二季至少晉身8強。

歐聯8強抽籤將於3月19日舉行。

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