經過明星賽後再休息三天，NBA下半季賽程在香港時間周四早上正式展開。是日上演兩場常規賽，當中小馬主場迎戰馬刺，主隊明星後衞當錫（Luka Doncic）貢獻職業生涯第33次「三雙」，加上普辛基斯（Kristaps Porzingis）獲28分及14籃板，協助小馬以115:104力克賽前宣佈與老將艾迪列治（LaMarcus Aldridge）和平分手的馬刺，在NBA常規賽取得四連勝。

今場比賽戰況緊湊，兩隊互有領先下馬刺完第一節領先小馬32:27，完半場續以59:52領先。下半場戰況繼續膠着，兩隊曾四度打成平手及五度互換領先，完成第三節後，小馬以1分領馬刺（87:86）。馬刺在第四節還剩7分56秒時，藉D韋特（Derrick White）2罰俱中追成95平手，但該隊之後連續11次起手都不入而被小馬拋離，最後以11分之差落敗，遭遇兩連敗。

兩隊今場各有五人得分達雙位數，其中，小馬的當錫取得22分、12籃板及12助攻，是他今季第八次及生涯第33次獲「大三元」，追平了卜高斯（Bob Cousy）而排在NBA史上最多「三雙」第11位。至於馬刺陣中得分最多者則為獲30分、11助攻及4偷球進賬的迪洛桑（DeMar DeRozan），得分第二多的是攻入了14分的米爾斯（Patty Mills）。

周三賽前，馬刺主教練普波域治（Gregg Popovich）宣佈，與可任大前鋒或中鋒的35歲老將艾迪列治分道揚鑣，後者將不會再歸隊。普帥說︰「他是很出色的隊友。這裏沒問題，我只是認為這對他和球會是『雙贏』。當機會出現，將會取決於管理層和他的經理人之類，而我們將向前邁進。」

據《ESPN》的Adrian Wojnarowski報道，馬刺與多支球隊商討艾迪列治交易的可能，並相信他們甚至可於下周達成一宗交易，在3月25日的球員交易截止日前將他送走，以避免需要就買斷合約進行談判。

2006至2015效力拓荒者的艾迪列治，2015年夏天加盟馬刺以來曾三次入選NBA明星賽，今季為馬刺上陣21場，場均上陣25.9分鐘，獲13.7分及4.5籃板進賬。艾迪列治與馬刺的合約已是最後一年，今季年薪為2,400萬美元（約1.86億港元）。

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