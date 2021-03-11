周三西甲勁旅巴塞隆拿在歐聯16強次回合，與巴黎聖日耳門（PSG）踢成1:1後，兩回合計輸2:5出局，今季只剩餘聯賽及西班牙盃兩條戰線。今季教練朗奴高文上任後，其實巴塞一直都希望可以對陣容進行大清洗，讓年輕球員獲得上陣機會，加上巴塞現時負債纍纍的關係，令到33歲且坐擁高薪的球星美斯要留隊充滿困難。

此前有西班牙傳媒報道過，由於武漢肺炎疫情的關係，巴塞除了收入大減之外，就連負債達10億歐元，相信調整球員薪金一事只是時間問題。不過根據英國太陽報的統計，現時巴塞隊內最高薪的為球星美斯，單是一人的年薪就高達3,040萬鎊（約3.2億港元），至於法蘭基迪莊、基沙文及布斯基斯等幾名高薪一族與美斯的年薪雖有一段距離，但年薪同樣過千萬。假如美斯真的打算續約留隊的話，相信新約的薪金必定會有所遞減，因此假如其他歐洲豪門願意開出一份高薪合約的話，預計巴塞要續留美斯的機會就相當低。

由於巴塞受財困問題影響，預計在今夏的轉會市場動作不會太大，而且主要向免費球員埋手。有英國傳媒就指，雖然美斯的高薪成為了巴塞留人的障礙，不過球會仍打算免簽今夏將會約滿離開曼城的阿古路，而且已經正式向阿古路提出報價，希望利用這位阿根廷前鋒去說服美斯留隊。只不過此前曼城領隊哥迪奧拿就提到，會在球季結束後再與阿古路相討續約一事。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！