亞洲足協近日再更改新一季亞冠盃舉行的比賽時間及地點安排，東亞區賽事將會由4月延至6、7月舉行，並且會有3組賽事在泰國的中立場舉行。不過，內地媒體就指亞冠盃新賽期會與中國國家隊的世盃外40強賽撞期，中超球隊將要為中國隊「犧牲」，放一眾國家隊主力去踢40強賽。

中國最後4場世盃外40強分組賽安排在6月上演，從6月3日至15日，12天內分別要對陣馬爾代夫、關島、菲律賓及敘利亞，地點未定。雖然中國足協正和亞洲足協溝通，希望將比賽提前至5月31日進行，但如今延期的亞冠盃分組賽，無論如何都很可能會與這4場比賽撞期。

不過，亞冠盃東亞區F、G及J組的比賽，暫時只有兩支中超球隊在當中，分別是廣州隊（前身廣州恒大）與江蘇（江蘇蘇寧）。由於江蘇隊已停運面臨解散，參賽資格成疑，因此只有廣州會與中國國家隊的比賽撞期。

據內地媒體表示，亞冠盃本來已經與中超的賽期有衝突，如今連國家隊賽事也可能因此受影響，最直接的方法就是廣州不派中國國腳往泰國比賽。畢竟，恒大以往造訪泰國的成績平平，這次為國家隊犧牲也無可厚非，因此張琳芃、韋世豪、梅方甚至歸化的巴西猛將艾克森與阿蘭等球員，都可能會缺席亞冠盃分組賽。

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