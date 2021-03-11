據英國每日郵報報道，去年前巴西國腳羅賓奴因輪姦罪成，被米蘭法院判處9年監禁，當時羅賓奴選擇作出上訴。直至周二意大利法院裁定，羅賓奴因為對受害人進行侮辱，加上企圖欺騙調查人員，因此法院決定維持原判，意味着羅賓奴依然面臨9年的監禁，不過現時這位前巴西國腳將有45天時間去提出最後一次上訴。

羅賓奴在2013年仍然效力AC米蘭期間，就曾經與5名巴西友人在米蘭一間夜店，以酒精飲品灌醉一名當時年僅22歲的阿爾巴尼亞女子，並把她輪姦，羅賓奴於17年被意大利法院裁定罪成需判監9年。在被判刑後，羅賓奴就曾作出兩次上訴，可惜也不成功，去年12月羅賓奴接受巴西傳媒訪問時表示，承認自己與受害人曾經發生過關係，不過他就堅持是受害人自願下才發生性行為。

雖然現時羅賓奴被判9年監禁，不過現時球員身處巴西，而且巴西與意大利之間未有引渡條例，因此羅賓奴一直免於服刑。不過報道提到，只要羅賓奴一旦踏入歐洲任何一個地方，就可能會被當地警方拘捕並入獄。其實早在2019年仍效力巴沙克舒希期間，羅賓奴就曾因為避免被捕，因此拒絕隨隊前往意大利參加作客對陣羅馬的歐霸賽事。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！