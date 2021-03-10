利物浦真要搞場革命才行。在最最最低潮時，利物浦主場連輸三場已經是件大事。主場六連敗？根本不可能。曾經。不過，我城教曉我們：區議會大勝，不驕。因此，選舉制度後來被完善，不餒。要光復晏菲路、猶如要光復Monza，對利物浦與法拉利來說，都說易行難。然而，越難越撐。繼續行，繼續找，總會找到方向。潘源良說。

敗在車仔前，高普的德甲老對手杜曹早已明言戰術，一個字：Speed.Speed.Speed.Speed against the high line.重要的事，今時今日要說四遍，因為三次無人理。杜曹賽前補充，迪姆華拿有速度因而正選，如果他們（利記）防線後移，我們（後備）有基奧特。賽前明言戰術不是寸，而是太明顯。利物浦上場對富咸，用上今季第20對中堅組合（根據Liverpool Echo），今季防線幾乎場場新鮮，是高普執教以來從無遇上的情況。不穩，是常識。此外，高普在多蒙特與利物浦善用high line也是公開秘密。因此，杜曹只是點出明眼人本已看到的事實。到上場對富咸，我在自家頻道講波，上半場首20分鐘，富咸已3、4次簡單大對角長傳擺身後、釋放盧卡文與前鋒祖殊馬查風勁走，讓利物浦後方風聲鶴唳，情況慘不忍睹。為甚麼？因為連降班漩渦中的富咸，在晏菲路都把「跑得快、有速度、唔會慢、風勁走來撕破high line」這「屠利戰術」發揮得淋漓盡致。

誰不想有完善制度（我指high line）。但既然無（我唔係指選舉），愛隊的高普是否要be water反擊（我指足球），因應人腳而平衡high與唔high 呢？緬甸人加油。

丹尼爾 體育主持

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