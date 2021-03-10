威爾斯足總周三發表聲明，證實因涉嫌毆打女友凱特被捕的國家隊主帥兼曼聯名宿傑斯，將不會領軍出戰三月底的世界盃外圍賽作客對比利時、主場對捷克和主場友賽墨西哥的三場比賽。有消息更指，威爾斯足總大有可能在這三場比賽後，就會決定傑斯的去留問題。

威爾斯足總在聲明中表示：「足總和傑斯達成共識，他不會參與即將舉行的國際賽和訓練工作。球隊未來三場對比利時、墨西哥和捷克時，將續由羅拔佩治（Robert Page）領軍，情況就如去年11月時一樣。威爾斯足總現階段不會就此再作任何評論。」

傑斯去年11月因為涉嫌毆打女友凱特被捕，本來保釋期二月初就完結，惟這名紅魔名宿因為兩項襲擊罪的關係，所以保釋期再次延至五月，而在去年11月的國際賽期，傑斯已沒有帶隊，威爾斯改由佩治領軍。

外界亦開始擔心，傑斯持續因案件而無法參與威爾斯國家隊的訓練和比賽，勢影響球隊在六月展開的歐洲國家盃成績。有分析更指，威爾斯足總為免夜長夢多，可能會在三月底的國際賽期結束後，就會決定會否仍留用本在2022年世界盃後才約滿的傑斯，以便球隊可專心備戰歐國盃。

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