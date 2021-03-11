周三英超班霸曼聯突然宣佈，升任隊內的足球發展主管梅杜夫為球會首任足球總監，直接管理球隊上下大小事務。而在消息公佈前，或者未有太多球迷清楚梅杜夫的背景。不過英國《太陽報》就指，原來前曼聯名將碧咸亦曾對梅杜夫招手，希望對方加入自己擁有的美職球隊國際邁亞密，但最終被對方拒絕。

14年開始加入曼聯工作的梅杜夫，據傳媒報道指他是一位「能擺平所有問題的人」，任內主管的青訓事務除培育出拉舒福特、麥湯米尼和格連活特等新秀外，亦對於羅致年輕球員及曼聯女子隊作不少貢獻。據《太陽報》周三報道，在曼聯決定升任梅杜夫之前，其實碧咸曾經向對方招手，希望梅杜夫出任國際邁亞密的足球總監主管球隊事務，據知梅杜夫當日亦對咸爺的邀請相當感興趣，不過最終仍決定留效曼聯。

去季國際邁亞密僅以東岸第10名打入季後賽附加賽，但不敵拿舒維爾出局。而作為班主，碧咸亦不斷招攬人才加盟提升球隊實力，現時教練菲臘尼維利亦是碧咸主張邀請，另外有指球隊希望羅致季後約滿西布朗的基蘭基比斯加盟。

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