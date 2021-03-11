曼城於周三英超主場5:2大勝修咸頓，領隊哥迪奧拿賽後不滿視像助理裁判（VAR）漏判12碼，但就沒有怪責在這次犯規中跌倒後再站起來努力「追波」的菲爾科頓，反而大讚他是誠實的孩子。

在上半場比數仍是1:1時，修咸頓門將阿歷士麥卡菲出錯，在禁區內控球離腳後被菲爾科頓截到皮球，後者欲推順射空門時被麥卡菲鏟跌，但這位曼城年輕中場馬上站回起身再控得皮球，惟已錯過起腳射門的良機，而球證當時沒有吹罰12碼，及後VAR覆查後也沒有判曼城獲得12碼。

哥迪奧拿賽後就此表達不滿：「天呀，VAR，那個判決令人難以置信，我完全不理解為何沒有判罰。或許賽會有一天要解釋一下，希望他們能解釋是怎麼一回事。球證是專業的，他們必須做好自己的工作，我沒有看阿仙奴對般尼那個手球，或者熱刺對富咸那球的爭議，但我只想球例可以更清楚，有更正確的決定，就像今晚，球證摩斯看不到犯規，這很正常，但VAR呢？你必須去問相關的人為甚麼。」

除了哥帥，名宿如桑拿士等也在電視台直播賽事期間猛插VAR，更諷刺在VAR控制室的人士可能去小解，沒有作出正確判決實在太愚蠢。不過，哥迪奧拿就對於科頓沒有乘機「做戲」大讚：「我驕傲的是科頓很誠實。不過，如果我們在今場落敗，我可能不會說，因為又說VAR看起來像為落敗找藉口，但我們贏了，所以我敢說出來。」

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