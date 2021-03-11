捲入偷食風波的前日本乒乓球名將福原愛，其懷疑的偷食對象近日被日本傳媒起底，是年薪超過1,500萬日圓（約107萬港元）的上班族人士，而且他能與福原愛搭上，是因為同樣畢業於早稻田大學，是福原愛的「師弟」。

早有報道指，這位與福原愛搭上的男士貌似日本國內的棒球明星大谷翔平，年紀比福原愛小。近日一名認識這位「姦夫」的人士向《女性Seven》爆料，稱對方入大學前已在私校就讀，家境不錯，而且在學生時代就有染髮及穿耳窿的習慣，一直深受女性歡迎，加上也經常參與課外活動，是某些學會的幹事，在校內非常出名。

畢業後，他加入大企業，做事積極又擅與人溝通，語言能力也強，在工作上獲得不少好評，還代表公司到國外出差。雖然只是20多歲，已賺取年薪超過1,500萬日圓，但在武漢肺炎疫情下，今年業務減少，或者因為多了不少私人時間，因而邂逅了福原愛。由於這位能幹的上班族，條件不比老公江宏傑差，甚至更好，日媒稱在某程度上填補了福原愛的心靈空虛。

福原愛在一周前被爆與這位「師弟」上月底在橫濱約會兼往一間旅館過夜，及後一天再往福原愛所住的單位，又再共度春宵，至翌日才離開福原愛的香閨上班。斷正後，福原愛透過公司發聲明致歉，但死口不認背夫偷食，稱兩人是分房睡，說法相當牽強。

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