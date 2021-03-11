國際奧委會（IOC）會長巴赫周四宣佈，將會為今夏參加東京奧運的選手們提供中國製疫苗，香港男子花劍大師兄張小倫已獲東奧個人及團體賽入場券，他表示對運動員是個保障，而入場券十拿九穩的羽球一哥伍家朗坦言：「IOC此舉令我們運動員感受到，他們是想盡辦法令東奧能如期舉行，這是好事。」

35歲的張小倫是首次參加奧運會，對於疫苗的看法，他表示：「我覺得如果所有運動員都打到疫苗，第一可以保障到運動貝之間的傳播風險，又能順利舉辦到奧運會，都是一個不錯的選擇。」

將第二次出戰奧運的伍家朗則表示：「我相信絕大部份運動員都會在奧運前在自己所居住的地方打了疫苗。」他以印尼羽毛球奧運代表隊為例，據知他們整隊已接種了疫苗，亦希望香運動員可以在出發東京前已接種到疫苗。

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