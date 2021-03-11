林書豪（Jeremy Lin）上月再戰其職業生涯起點、NBA發展聯盟的G聯賽（G-League），冀能爭取重返NBA，雖然其效力的聖克魯斯勇士最終無緣決賽，但他於球隊在4強出局後仍然在Instagram發文向支持者致謝。

聖克魯斯勇士周二在G聯賽4強以96:108不敵萊克蘭魔術，未能躋身決賽，4強賽中攻入了全隊最高20分的林書豪其後在Instagram發文說︰「最近在G聯賽是神奇的兩個月！我給自己的主要挑戰是要比過去更加欣然接受這個旅程，享受每一個時刻，無論結果如何都不把經驗視為理所當然。要創出生涯微笑新高而我做到了！儘管我們最後沒有贏得所有，也要感謝支特我們的所有人！」林書豪的帖文最後以曾稍作修改的聖經金句詩篇第八篇第三、四節作結。

受背傷影響，32歲的林書豪在G聯賽只打了9場常規賽，場均取得19.8分、6.4助攻及3.2籃板，整體命中率50.5%，三分球命中率達42.6%，至於兩場季後賽他平均則獲16分、6助攻及3籃板進賬。

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