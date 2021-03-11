第四波武漢肺炎第四波疫情稍見放緩，但近日確診再度急升，繼日前有健身中心多人確診，周四（11日）再新增22宗確診及40宗初步確診，令群組感染人數暴升至近50宗。有健身中心負責人不擔心有更大規模爆發，反憂慮政府會借故再度下令停業。

西營盤健身中心URSUS Fitness累計有近50宗感染個案，包括16宗確診（6名職員及10名顧客）和逾30宗初步確診，逾240客需要入隔離營檢疫。受疫情影響，甲一名將劉子健主理的健身室Hoop Fitness早在去年12月已開業，但因防疫措施停業多時，到上月中始重開。劉透露重開後不少客人致電查詢，希望可重拾運動習慣，不料近日隨即爆出「健身室群組」，坦言難免擔心再度被勒令停業。

而健身搏擊運動業界大聯盟召集人、泰拳教練柯尊鼎認為過去一年健身業界其實已「守得好好」，「喺政府唔封關嘅情況下，已經好努力咁守咗一年幾，（今次）都唔可以話疏忽，好難避免。」衞生防護中心日前在URSUS Fitness的20個環境樣本皆未有驗出病毒，柯認為健身中心已做足防疫措施，不擔心會造成更大規模爆發，「只係人與人之間傳播，大家再小心啲就應該OK。」不過，他憂慮政府會借今次事件再度封場。柯透露上月中重開至今，生意僅恢復約四成，皆因過去未有健身中心及拳館出現傳播個案，已多次被勒令停業，令不少學生卻步：「學生唔上嚟唔係驚疫情，反而係驚政府無理封場。今次有中心有感染，更加唔知政府會點諗。」

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