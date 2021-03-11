繼基斯坦奴朗拿度（C朗）效力的祖雲達斯周二在16強被波圖淘汰，有美斯壓陣的巴塞隆拿周三亦未能逆轉巴黎聖日耳門（PSG）而在16強出局，C朗和美斯將會雙雙缺席歐聯8強，是自2004/05球季以來的第一次。由於C朗和美斯已分別36和33歲，兩大球王16年來首度同時無緣歐聯16強，也許預示着由他們雄霸足壇的時代將會告一段落。

C朗和美斯同時缺席8強的2004/05球季歐聯，當時C朗效力的曼聯在16強被AC米蘭淘汰，巴塞在16強則被車路士擯走而無緣晉級，而該屆歐聯由利物浦上演伊斯坦堡奇蹟，在上半場落後0:3之下追和AC米蘭，最終憑互射12碼擊敗AC米蘭而奪得冠軍。

祖雲達斯在歐聯16強首回合先負波圖1:2，周二的次回合在下半場初段已多踢一人之下，加時後雖贏回一場3:2，但兩回合計雙方踢成4:4，波圖憑作客入球優惠淘汰祖記晉級。至於巴塞首回合以1:4不敵PSG後，周二在美斯射失12碼下只能以1:1逼和對手，兩回合計輸2:5而無緣晉級，連續13次打入歐聯8強的紀錄被終止。

C朗職業生涯總共贏過5次歐聯冠軍，美斯則曾經4奪歐聯冠軍，但他最近一次捧起歐聯冠軍盃已是2014/15球季。

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