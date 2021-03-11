利物浦周三憑穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼在下半場建功，在歐聯16強次回合以2:0擊敗RB萊比錫，兩回合計以總比數4:0淘汰該德國對手而晉身8強。

由於德國因武漢肺炎而實施入境限制，利物浦對萊比錫的歐聯16強兩回合都在匈牙利的中立場舉行，今場作為主隊的利物浦，正選陣容與周日英超受挫富咸0:1之役作出了五個調動。雖然該隊近期在英超戰績未如理想，近7戰輸了其中6場，但在歐聯繼首回合贏2:0後，次回合在上半場未能把握機會入球下，仍然藉沙拿和文尼下半場接連破網而再挫萊比錫，近四季第三度殺入8強。

兩隊在周三的次回合開賽後互有攻守，文尼開賽6分鐘失機後，利物浦門將艾利臣比加撲出了丹尼爾奧莫近射。及後，紅軍有迪亞高祖達頭槌攻門被古拉施斯化解，沙拿24分鐘單刀被撲出後，文尼頭槌補射又未能得，兩隊完半場互交白卷。

萊比錫於65分鐘有機會率先破網，但阿歷山大索洛夫接應黃喜燦傳送後頂中楣。70分鐘，紅軍終於打破僵局，沙拿接應祖達傳球後在禁區內射入，取得個人今季各項賽事第25個入球，助球隊領先1:0。4分鐘後，文尼接應後備上陣僅3分鐘的奧歷治右路傳中於門前輕鬆破網，助利物浦以2:0戰勝萊比錫，兩回合計贏4:0而打入8強。

這記入球是文尼在歐聯淘汰賽所入第12球，自這名塞內加爾國腳於2017/18球季的這個賽事「地標」以來，同期只有基斯坦奴朗拿度（C朗）在歐聯淘汰賽的入球（13球）比文尼更多。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！