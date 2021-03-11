今季已經有不少英超球員因為場上表現不佳，因而在社交媒體上遭到球迷種族歧視侮辱。幾個星期前，車路士後衞列斯占士曾經在Instagram上載一張自己遭到種族歧視侮辱的相片，近日這位21歲英格蘭後衞更決定將自己的IG帳號刪除，以防再受到騷擾。

早在1月份期間，列斯占士曾經在IG被人稱為「猴子」以及被問到如何以「骯髒的黑人」身份去生活，當時占士就曾經表示這些情況應該要立即得到改善，並呼籲過社交媒體的官方需要做更多事去防止這些情況出現。不過由於種族歧視情況一直未有改善，令到占士決定作出刪除帳號的決定，去防止自己再收到種族歧視的信息。

其實占士在此前受到種族歧視留言攻擊後，他的好友兼隊友美臣蒙特就曾經在網上表示：「仍有很多事情要做，現時的情況簡直不能接受！」就連車路士班主阿巴莫域治亦向隊內每位隊員發了一封信件，表示會用個人名義撥款支持反種族歧視的活動，強調會支持所有球員，不過至今網絡種族歧視的情況仍然未有太大改善。

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