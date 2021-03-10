曼聯周四歐霸盃16強首回合主場硬撼AC米蘭，雖然對方今季在意甲表現回勇，但始終實力上難與其他歐洲勁旅相提並論，加上伊巴謙莫域受傷未能倒戈，一於捧剛勝出曼市打吡的紅魔再下一城，讓半/一捧上盤。（球賽編號：星期四1；now643、有線656及無綫myTV Super303台明日1:55am直播）

歐霸盃16強最矚目戲碼非這場大戰莫屬，兩支傳統豪門對撼，也是事隔11年後再於歐洲賽相逢。兩隊都已有一段長時間沒有捧起本土聯賽錦標，今次也只能在歐洲次一級的盃賽較量。論目前實力紅魔在米蘭之上，至少近年已經重返歐聯戰線，在今屆分組賽僅排名第三才轉戰歐霸盃，32強2回合計大勝西甲皇家蘇斯達4:0晉級，人腳質素怎計也勝米蘭一籌。

米蘭今季在意甲復興，很大機會以前四名結束球季，重奪歐聯入場券，但該隊今戰缺少伊巴謙莫域壓陣，這位今季在各項賽事21場入16球的瑞典神鋒仍養傷，受傷的土耳其中場查漢奴古及克羅地亞前鋒列比錫亦不在前往曼市的19人名單上。

曼聯剛在英超2:0擊敗同市宿敵曼城，信心提升不少。門將甸恩軒達臣上仗零封曼城已證明實力；射手拉舒福特上仗勇戰受創，今場上陣成疑，惟前線火力仍有保證，有般奴費南迪斯的致命傳球，替格連活特及安東尼馬迪爾提供炮彈，米蘭防線難頂得住英超球隊速率，一於捧曼聯上盤。

文：盧卡東尼