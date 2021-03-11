自路維今周宣佈歐國盃後會卸任德國國家隊教練一職，外界都揣測德國足總會找誰人代替其空缺，而前RB萊比錫主帥蘭歷克就對這個職位表現出濃厚興趣，坦言若時機合適就會接手。

62歲的蘭歷克曾兩次帶領RB萊比錫，第一次是2015至16年，第二次是18至19年，而對上1年，他改任萊比錫班主紅牛集團的體育發展部主管，管轄所有紅牛旗下的體育事業，但期間也傳出AC米蘭有意聘請他任主帥。對於現有機會接掌德國國家隊，他的興趣自然更大。

「這是一份所有德國人都關注的工作。我可以想像它的挑戰，一切都只是時間問題，而在這一刻，我剛好有空，如果德國足總找我時，我剛好有了其他要職在身的話，那一切就太遲了。」他又續稱自己已作好與足總主席比亞荷夫合作的準備：「那會非常多姿多彩，我們會為德國足球的未來作規劃。」

之前，利物浦領隊高普已澄清自己不會執教德國，而他也推薦由蘭歷克接掌國家隊：「蘭歷克會在德國足總做得不錯，他會是我的首選。」

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