自從去年1月在澳網四強不敵祖高域後，瑞士網球天王費達拿就因右膝的傷患，需要在一年內兩次開刀，一直休戰至今。直至今個月的ATP卡塔爾公開賽，費達拿終於事隔一年多再度踏上網球場，並且於周三的16強賽事對陣世界排名第28的英國球手伊雲斯。久疏戰陣的費天王雖然整場比賽出現不少失誤，但依然在激戰2小時25分鐘後以2:1擊敗伊雲斯晉身8強，回歸首戰總算有個好開始。

39歲的費達拿曾經在卡塔爾公開賽當中贏過兩次冠軍，復出首戰的首盤賽事與伊雲斯打得勢均力敵，雙方各自保住自己的發球局，二人首盤打成6:6需要以決勝局分勝負。雖然費達拿在決勝局出現不少失誤，不過最終依然順利以細分10:8取下首盤。第二盤戰情依然緊湊，不過越戰越勇的伊雲斯在第四盤率先打破費達拿的發球局，並且成功以6:3扳回一城。

第三盤兩人皆在各自的發球局當中保持水準，戰至第10局，費達拿在一度領先30:0的情況下，被伊雲斯力追並保住發球局。直至第12局，輪到伊雲斯犯下不少失誤，最終被沉着應戰的費達拿再贏一盤7:5，總分贏2:1晉身8強。

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