波圖周二憑作客入球優惠淘汰祖雲達斯，繼2004年攆走曼聯後再於同一日的3月9日闖過歐聯16強，波圖在twitter發文稱3月9日是「波圖日」，更巧合的是，波圖這兩次淘汰的對手，陣中都有葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）。

今次是波圖自03/04球季以來，首次在歐聯淘汰賽在贏出首回合之下成功過關，該季由摩連奴領軍的波圖在歐聯16強，首回合於主場先贏由費格遜領軍的曼聯2:1，3月9日進行的次回合作客奧脫福雖與曼聯賽和1:1，2回合計波圖仍贏3:2晉級。17年前這場16強次回合比賽，C朗在74分鐘後備入替費查出場。波圖淘汰曼聯後一直過關斬將，最終戰勝摩納哥勇奪歐聯冠軍。

至於17年後的3月9日歐聯16強次回合賽事，首回合先贏2:1的波圖今場在上半場領先1:0，但祖記下半場連入兩球而要進入加時。加時2隊各入1球，2回合計賽和4:4，波圖憑作客入球優惠贏出，再次淘汰C朗效力的球隊打入八強。

波圖今仗功臣除梅開二度的沙治奧奧利華拉外，亦不得不提已38歲的葡萄牙中堅「殺人王」比比，此子今仗在波圖防線一夫當關，全場交出最多的18次解圍、2次攔截、2次鏟截、2次封阻、2次爭頂成功等出色防守數據。

文：Cat