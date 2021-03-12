網隊周四雖有杜蘭特（Kevin Durant）繼續休戰，但仍憑着K艾榮（Kyrie Irving）攻入40分，加上夏登（James Harden）亦有22分及10個籃板球，在主場以121:109擊敗塞爾特人。

雙方在上半場多次互換帶頭位置，打完三節後網隊只領先88:86。第四節一開始，網隊打出一段12:4的攻勢，將比分拉開至100:90，並一直將優勢帶到完場，以12分之差擊敗綠軍。

除了K艾榮與夏登表現出色外，沙美（Landry Shamet）今仗也為網隊貢獻了18分，J夏理士（Joe Harris）與謝夫格連（Jeff Green）則分別有12分及11分進賬。雖然杜蘭特因為腿筋受傷，已連續缺席10場比賽，新加盟的比歷克格芬（Blake Griffin）亦暫未能上陣，但網隊仍能取得近13仗中的第12場勝利。

塞爾特人方面，塔圖（Jayson Tatum）取得31分，因傷錯過了對上19場比賽的史馬特（Marcus Smart），今場復出亦有19分斬獲，菲斯（Daniel Theis）亦有17分及8個籃板球，但J布朗（Jaylen Brown）手風欠佳，23投只中5球，包括在三分線外12投僅得3中，合共有13分，令綠軍四連勝斷纜。

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