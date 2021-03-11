【綜合匈牙利外電】近期在英超表現不似預期的利物浦，在聯賽排在第八位，少賽1場下落後榜首曼城25分，爭取衞冕希望渺茫，但紅軍周三憑穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼在下半場建功，在歐聯16強次回合以2:0擊敗RB萊比錫，2回合計以總比數4:0淘汰該德國對手而晉身8強，保持3年內第2度歐聯捧盃的機會。

由於德國因武肺而實施入境限制，利物浦對萊比錫的歐聯16強2回合賽事都改在匈牙利的中立場舉行，今場作為主隊的利物浦，正選陣容與周日英超受挫富咸0:1之役作出了5個調動。兩軍上半場互有攻守，直至70分鐘紅軍終靠沙拿接應迪亞高祖達傳球後，在禁區內射入打破僵局。四分鐘後，後備上陣的奧歷治右路傳中，文尼門前輕鬆破網成2:0，2回合計贏4:0打入8強。

利物浦領隊高普賽後大讚球隊無論是前場或防守上都十分出色。對於會否以奪取歐聯冠軍為目標，高普回應道︰「參加歐聯的唯一理由就是因為你想贏冠軍……但我並不儍，我們知道直到現在，我們今季看來都不像會贏得歐聯冠軍，但那不代表我們不想爭取最好成績。」

高普續道︰「現在我們要等待抽籤，不論對手是誰都會極之難踢，但我們不會想那麼遠，我們由明天開始要考慮對狼隊的比賽。老實說我並不知道何時抽籤。我們要稍等一下，然後便會知道。我們會為此作好準備，再看我們能走多遠。」歐聯8強抽籤將於3月19日進行。