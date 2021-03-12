周四歐霸盃16強熱刺在主場憑射手哈利卡尼梅開二度，在主場以2:0擊敗薩格勒布戴拿模，雖然領隊摩連奴在60多分鐘已收起了孫興民等主力，但哈利卡尼卻由正選上陣，一直戰至82分鐘被對手踢傷後才退下火線，回到後備席膝蓋上更加要敷冰。不過領隊摩連奴卻表示，這些對卡尼來說都只是小問題，有信心他在周日北倫敦打吡中上陣。

摩連奴表示：「哈利，我不相信是甚麼大問題，周日是一場所有人都想踢的賽事，小問題不會阻止他，我不覺得這會有任何嚴重問題，明天再看看他的反應吧，但我相信他會沒有事的。」

當談及卡尼今仗的表現時，摩連奴則稱：「他在做前鋒應該做的所有事件，他作為射手為球隊入球，為球隊創造空間及作出連繫，還有很多前鋒不會做的防守工作，他幫助我們很多。」

「有些前鋒攻入很多入球，這是作為前鋒很重要的東西，但除此之外，卡尼明白我們要求的每一個細節，關於位置感、跑動及閱讀球賽他都做得很好，他會感覺到空位並會觀看其他隊友，他亦可以改變比賽，他真是一名十分好的球員。」摩連奴續稱：「我讓很多球員休息，我亦很高興雲尼斯奧斯的貢獻，但哈利不在場上就是不一樣的故事。」

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