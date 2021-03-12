「一剔牌」近日發佈《2020年度影響力報告》，報告透露該品牌去年投放逾3,000萬美元（約2.3億港元）用予對抗疫情，報告亦公佈品牌29項2025財政年度目標，包括減少碳排放、實現性別平等、促進社區體育等，冀運用其影響力推動世界發展。

商界取之社會，用之社會，企業責任日益重要，「一剔牌」近日發佈《2020年度影響力報告》，回顧品牌上年度工作，疫情肆虐期間，「一剔牌」與基金會投入超過3,000萬美金協助各界抗疫，又革新生產線，製造大量個人防護設備以及過濾呼吸器，捐贈予前線醫護。環保為大勢所趨，「一剔牌」減少浪費資源，該公司自15年度起把超過4,700萬公斤重的廢棄物循環再用成全新鞋類產品，16財政年度至今累計減少使用約400億公升的淡水。

放眼未來，「一剔牌」訂下29項2025財政年度目標，包括以「動起來」計劃支持社區發展，投放2%稅前收入予相關專案，號召至少35%員工參與社區活動，提升活動女性參與度至50%。可持續發展方面，品牌期望減少70%私人營運設施的溫室氣體排放量，不棄置供應鏈中產生的廢棄物至堆填區，並把其中八成回收重用生產。此外，品牌承諾構建平等工作環境，冀及至25年度，全球員工中有一半為女性，並保持100%同工同酬。

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