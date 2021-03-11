周中重心川崎前鋒，全場圍攻之下只贏2:0，只中上盤同上半場「大」，冇辦法，呢隊冠軍級數真係遠超其他日職球隊，想入幾多球都在掌握之中，都真係難賭，今個星期就唔搞前鋒住，推介「升班馬」大戰畀大家。

星期六德島漩渦主場對福岡黃蜂，睇開我專欄嘅朋友，都知我都幾鍾意漩渦呢隊波，所以今場瞓身推介上盤。2隊上季同樣拎到84分升班，德島就靠得失球差贏冠軍，表面睇好似半斤八両，其實去到季尾漩渦已經升班在望收油，留力日皇盃，先俾黃蜂追近，成季表現都係漩渦好好多。雖然漩渦升班三場都未贏波，不過對手相當硬淨，和到神戶勝利船、大分三神，絕唔失禮，作客輸兩球畀前鋒，更加可以話收貨啦。出面亞洲盤漩渦只係少讓平/半，絕對諗得過。

黃蜂同樣開季未贏過，3場波只得1和2負，上仗俾橫濱水手大炒，感覺能力比漩渦低一班，睇嚟都好大機會要護級。除咗上盤，兩隊都有唔錯攻力，近期日職都多波入，一於要埋入球「大」。

勝利船戰鯨魚吼「大」

另一場推介神戶勝利船主場對名古屋鯨魚；大家講勝利船，一定諗起「小白」恩尼斯達，不過呢位大哥仲未落場，球隊已經2勝1和排前列，中前場壓迫做得幾好，上仗作客FC東京就搞到對手後防好多失誤，造就機會畀戴恩費斯杜格拉斯；杜格拉斯以巴西仔嚟講就唔算好叻，勝在門前把握力好，連帶球隊入波都多。名古屋鯨魚更加勁，開季三戰全勝，睇嚟前鋒要衞冕，最大對手都係鯨魚，感覺呢場波大家都會鬥攻，入球「大」係首選，初盤平手盤，勝利船把握力好啲，可以秤先。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。