NBA賽會周四宣佈，熱火中鋒李安納特（Meyers Leonard）因為早前在直播打機時，使用了侮辱猶太人的字眼，遭罰款五萬美元（約39萬港元），同時被禁參與球隊一切活動，包括不可以進入熱火的任何設施一周。與此同時，他亦要參與一個有關多元文化的課程。

「李安納特的言論富有傷害性，不能夠原諒。這種冒犯性字眼無論是在NBA，還是我們的社會都沒有存在的空間。」NBA總裁阿當施華（Adam Silver）透過聲明說。

網上流傳的片段顯示，李安納特在玩《Call of Duty》時指另一玩家為「fxxxing kxxe bxxxh」，聯盟和熱火隨即就事件作出譴責，而他事後已在Instagram發文道歉，表示自己為在直播中使用了反猶太字眼深感抱歉。「我不知道那個詞語的意思、我對關於它的歷史和它對猶太社區是如何侮辱的無知，絕對不能作為藉口，我就是錯了。」李安納特寫道。他又向球隊上下包括隊友、教練、員工、自己的家人、球迷以及在猶他社區中被他傷害了的人士道歉，並承諾自己日後會做得更好。

熱火日前曾發表聲明表示，會無限期雪藏李安納特。現年29歲的李安納特，今季只為熱火打過三場比賽，場均得3.3分、2.3個籃板球及0.7次助攻。不過受到肩傷困擾，他已肯定會缺席今季餘下所有賽事。美國傳媒估計，由於他下季的薪酬將高達1,000萬美元（約7,800萬港元），熱火有可能會放棄執得球隊選項，讓他提前在今季結束後回復自由身。

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