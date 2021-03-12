76人中鋒艾比迪（Joel Emiid）早前因為曾接觸一名確診武漢肺炎的髮型師，與隊友賓西蒙斯（Ben Simmons）齊齊錯過今屆NBA明星賽，可幸兩人經檢驗後證實未有中招，完成隔離程序後便可重返戰陣。艾比迪今季打出出道以來最佳的表現，協助76人一直佔據東岸前列位置，他最近更壓過湖人前鋒勒邦占士（LeBron James），被外國博彩公司列為本年度最有價值球員（MVP）大熱門。

在開季時只被列為41倍MVP「黑馬」的艾比迪，今季成功擺脫傷患，平均每場錄得職業生涯新高的30.2分，以及11.6個籃板球，並有望成為勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）之後，歷來唯一一位能在一個球季內場均得到超過30分之餘，同時又有五成以上整體投射命中率（52.1%）及四成以上三分球命中率（41.6%）的球員。

事實上，過往曾四度榮膺常規賽MVP的占士，在一月底時仍被博彩公司列為2.6倍的得獎大熱門，但威廉希爾旗下Caesars Sportsbook最新開出的賠率，已將艾比迪列為3倍的頂頭大熱門，LBJ就退居為3.25倍次熱門，金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic、4.5倍）、小馬後衞當錫（Luka Doncic、14倍）、史堤芬居里（15倍）與上兩季的得獎者安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo、17倍）則分別排第三至六位。按照目前的走勢來看，只要艾比迪繼續遠離傷患，就大有機會成為2000年的奧尼爾（Shaquille O’Neal）後，第一位當選NBA常規賽MVP的中鋒。

今季NBA常規賽MVP三大熱門

艾比迪（76人中鋒）

今季場均表現：30.2分、11.6個籃板球、3.3次助攻

MVP賠率：3倍

勒邦占士（湖人前鋒）

今季場均表現：25.8分、8個籃板球、7.8次助攻

MVP賠率：3.25倍

祖傑（金塊中鋒）

今季場均表現：27.1分、11個籃板球、8.6次助攻

MVP賠率：4.5倍

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