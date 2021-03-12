亞洲足協今日公佈2022卡塔爾世界盃暨2023亞洲盃聯合外圍賽第二圈各組賽事復賽舉行地點，而身處C組的香港足球代表隊於六月遠征巴林，應付餘下三場分組賽。

受武漢肺炎疫情影響，2022卡塔爾世界盃亞洲區第二輪外圍賽多次延期，停戰超過一年，亞洲足協早前決定餘下賽事將改為賽會制；今午公佈八組的比賽地點，中國及科威特將主辦A及B組，至於港隊身處的C組，則由目前小組排第二的巴林承辦。

足總下午發新聞稿確認2022世界盃亞洲區第二圈C組之餘下賽事將於巴林上演，而港隊按賽序，首戰先對伊朗，第二輪輪空，第三輪對伊拉克，最後一場是對巴林。港隊目前在C組，5戰5分排第四位，落後後榜首伊拉克六分，數字上仍有希望出線。港隊將於稍後選人，而主教練麥柏倫日前表示，港隊將於出發前復操，並約有四日集訓作備戰。不過，港隊球員作客到西亞的巴林，難免影發揮。

2022世界盃外圍賽亞洲區C組餘下賽程

03/06

伊朗 對 香港

巴林 對 柬埔寨

07/06

伊拉克 對 柬埔寨

伊朗 對 巴林

11/06

柬埔寨 對伊朗

香港 對 伊拉克

15/06

巴林 對 香港

伊朗 對伊拉克

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