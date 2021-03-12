上仗在英超作客以1:0勇挫利物浦的富咸，周六將會回師主場迎戰榜首球隊曼城。富咸領隊柏加賽前向藍月亮主帥大派高帽，盛讚對方是他見過最出色的教練之一，他又直言今仗會以穩守為先。

曼城目前在聯賽榜一枝獨秀，哥迪奧拿早前表示這都是多得麾下有一班實力超羣的球員，但柏加卻認為這位西班牙教頭才是藍月的最大功臣。「（哥帥的評論）有部份是真的，但我認為他實在太謙虛了。」柏加說。「只要看看排陣，就知他是一位了不起的教練。當然，這都是因為他們有足夠財力，買入這班非常優秀的球員，但他們的踢法，如何運用皮球，只要看幾分鐘，你就看知道他們是一支訓練有素的球隊。我們對此並不驚訝，因為哥帥是我見過最出色的教練之一。」

目前仍然深受降班危機威脅的富咸，儘管上仗爆冷擊敗紅軍，但柏加直言不會被勝利沖昏頭腦，面對曼城將會以穩守為先。「他們在每一個位置都實力超凡，每一刻都能構成極大威脅，你絕不能夠鬆懈。」柏加說。「就算不控球在腳，曼城的突擊也充滿威脅，而在控球在腳時，我們也知道他們的傳送有多厲害，所以我們由第一刻開始，就要專注打好防守，這一點相當關鍵。」

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