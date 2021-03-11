自從夏登（James Harden）加盟網隊後，球隊氣勢如虹，完結上半季時追至落後東岸一哥76人0.5場勝差。而球隊即將於香港時間周五早上開始下半季的征途，主場迎戰塞爾特人，但因傷已經缺席近一個月的主力杜蘭特（Kevin Durant，KD）至今仍未有復出時間表，教練尼殊（Steve Nash）周三接受訪問時就指KD將在下周再接受檢查，現時全隊上下能做的就只有等待他康復。

自2月13日對勇士上陣後，KD已經缺陣了9場籃網的賽事，而作為東岸明星賽票王，同時亦因為左腳大腿的傷患而缺席明星賽。尼殊接受ESPN的訪問時就談及KD的情況，「在第一次檢查時，發現受傷位置有出血，我們大概預計要一個月左右。但第二次檢查我們就知道結果會像現在一樣，所有時間表都被打亂。」尼殊指現時KD已可回到球場作投籃練習及半場訓練，但未可參與5打5全場訓練及高強度的全場高速跑。

至於坊間有人認為，KD次受傷與19年總決賽阿基里斯腱撕裂有關，尼殊就直接否認有關傳聞，但同時表示出無論KD下周檢查的結果如何，讓這位32歲的明星前鋒仍需要更多時間提整狀態。今季KD場均交出29分、7.3個籃板，以及5.3助攻，絕對是網隊能否問鼎總冠軍的重要一員。

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