曼聯周四宣佈，最大股東艾維格拉沙將出售他在球會內持有的500萬股；以現時市場價格，他可從出售股份中賺取1億美元（約7.8億港元）。

曼聯2005年起由格拉沙家族掌管，父親格拉沙在2014年過身後，90%的股份由6個子女攤分，但其中一個兒子愛德華在老格拉沙去世半年後，已經將自己手上的300萬股出售，艾維格拉沙與另一兄弟祖爾格拉沙自此成為紅魔聯合會長。

如今艾維出售其手上的500萬股，英國《泰晤士報》就指，家族在紅魔的持股雖然會由78%減至74.9%，但不會影響對球會的管治，還可從變賣股份中獲利1億美元。根據紐約證交所在周四收市後顯示，曼聯現時的股價為每股20.13美元。

在武漢肺炎疫情下，曼聯估計損失約1.4億美元的收入，淨負債比率也持續上升，一周前便借貸8,300萬美元紓緩財政壓力。他們去年早預視疫情嚴重下，球會財政必出問題，於是向銀行申請了一筆2.8億美元的流動貸款額，現在則從中提取了8,300萬美元出來。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！