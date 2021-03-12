周四歐霸盃16強賽事，曼聯在主場以1:1賽和AC米蘭，其中紅魔鬼18歲小將阿密特迪亞路下半場後備上陣5分鐘即建功，賽後獲領隊蘇斯克查及隊長哈利馬古尼大讚；反之在比賽最後一刻失波的門將甸恩軒達臣，則被蘇斯克查批評理應救到該記失球。

對於球隊先開紀錄的入球，蘇斯克查賽後表示：「（般奴費南迪斯）的傳送創造出來的，這可能只得一個位置可以入球，但入攝時機時機很好，這是這名小子（阿密特迪亞路）的重要時刻。」

曼聯隊長哈利馬古尼甚至揚言：「他（阿密特迪亞路）是一名擁有美好前途的年輕男孩，你可以看到他每天都在進步，他將會成為我們的重要球員。」

至於球隊最後時刻的失球，蘇斯克查似乎有所怪責頂替迪基亞擔正的甸恩軒達臣：「那是一記6碼的頭槌，甸恩可以救出它的，我之前看過他救到的，但那一刻我們失去防守結構，我們退得很深而且被擋住，卡積亞後上得很好，我們應該去爭頂皮球。」

前曼聯名宿史高斯則稱：「每個門將都會犯錯，對於甸恩你在他犯錯後才會真正了解他，他將會醒覺，他很有自信及聰明，那是一次他應該在曼聯作出的撲救。在目前為止他已經很完美，那是他犯的第一個錯誤，那攻門位置是值得原諒的，我認為這次失球不會傷害他，我認為他將會反彈。他沒有迪基亞的良好信譽，這只能累積經驗不斷學習。」

不過史高斯坦言，甸恩軒達臣仍有時間讓領隊相信他，從而將正選門將迪基亞踢走，但現時這次失誤卻為迪基亞，打開了回歸的大門。

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